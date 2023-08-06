مراسلة «القاهرة الإخبارية»: العلمين تشهد حفلا مميزا لـ إليسا وتامر عاشور

قالت سلسبيل سليم، مراسلة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إنّ المدينة تحتضن الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والذي يشهد فعاليات مميزة عدة لاقت الكثير من الاستحسان والقبول من كل جماهير الوطن العربي، وعلى المستوى الدولي، مشيرةً إلى أنّ فعاليات المهرجان حفلا مميزا لإليسا وتامر عاشور.

الأمسية كانت غنائية تمتلئ بالرومانسية والمشاعر

وأضافت موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، خلال لقائها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الأمسية كانت غنائية تمتلئ بالرومانسية والمشاعر وتفاعل الكثيرون مع الأغاني والأجواء ملأتها الفرحة والبهجة، والتقط الجمهور صورا للحفل، وتفاعل الجمهور مع الفنانين.

شاشات عملاقة نقلت الفعاليات بالخارج

وتابعت موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة: «كان هناك شاشات عملاقة نقلت الفعاليات بالخارج لمن لم يشترك بالحفل، وجرى اتخاذ إجراءات احترازية واستعدادات جيدة حتى يكون هذا الحفل بهذه الصورة المشرفة التي رأيناها».

بريق التسعينيات مع الفنان محمد منير

وواصلت موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، «وشهدت فعاليات المهرجان حفلا أعاد لنا بريق التسعينيات مع الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري، كما شهدنا حفلا أعاد لنا الكثير من الأجواء الطربية مع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، ومن ثم، فنحن أمام تنوع كبير وزخم كبير من الفعاليات التي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور المصري والجمهور العربي».