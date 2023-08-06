إليسا عن مشاركتها في «العلمين»: مهرجان عالمي على أرض مصر

حضور جماهيري ضخم شهده حفل الفنانة اللبنانية إليسا، مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة، بينما اختارت أن تبدأ الحفل الذي رفع لافتة «كامل العدد»، بأغنية «حلوة يا بلدي».

وعلى مدار الحفل قدمت إليسا مجموعة من أبرز أعمالها من بينها «لو تعرفوه»، «بتمون»، «يلا نغني ونسهر»، «عا بالي»، «لو تعرفوه»، ووجهت كلمة للحضور قائلة: «العلمين مهرجان عالمي في مصر، وأنا سعيدة بتواجدي معكم وأتمنى أن يكون لي محطة هنا كل عام»، وأضافت: «بحبكوا من كل قلبي.. بحبك مصر وبحب العلمين».

إليسا بعد مشاركتها في الدورة الأولى من مهرجان العلمين: تنظيم رائع ومجهود كبير

عبرت إليسا عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الأولى من مهرجان العلمين، قائلة: «سعيدة جدا بوجود مهرجان فني في مدينة عالمية مثل العلمين، والذي سيصبح تقليد سنوي وهو ما يتضح من التنظيم الرائع والمجهود الكبير المبذول لخروجه بهذا الشكل».

وتابعت في تصريحات تلفزيونية: «أحب دائما التواصل مع الجمهور المصري بشكل مباشر، مصر هي بلدي الثاني وسعيدة بمشاركتي في الدورة الأولى من المهرجان، الذي يقام في منطقة عالمية بكل معنى الكلمة، وأشكر جميع القائمين على المهرجان».