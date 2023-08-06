إعلان تنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني بالإسكندرية.. أسماء المدارس والمجموع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية تنسيق القبول بالمرحلة الثانية للتعليم والتدريب المزدوج بمدارس الإسكندرية الفنية التي جاءت بدرجات 190 درجة لبعض المدارس، و180 درجة لمدارس أخرى، و168 درجة وأخيراً 155 درجة لبعض المدارس نظراً للإقبال الكبير من طلبة الشهادة الإعدادية للتقديم بمدارس التعليم والتدريب المزدوج كأحد أهم بدائل الثانوية العامة.

غداً بدء المرحلة الثانية

قالت المهندسة أمل حسان مدير عام إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج لـ«الوطن»، أنه ابتداءً من غداً الإثنين الموافق 2023/8/7 ستبدأ مدارس التعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية باستلام ملفات التقديم من الطلبة بالمرحلة الثانية من التنسيق والتي تقررت حسب كل مدرسة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات كما حدث في المرحلة الأولى وسيتم قبول طلبات الالتحاق حتى اكتمال عدد الطلبة المطلوبين بكل مدرسة حسب قدرتها الاستيعابية.

متابعة ميدانية

وأشارت مدير عام التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج، إلى أن الإدارة بناءاً على تعليمات الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية تتابع مراحل التقديم والاختبارات فى مراكز التقديم وإجراء الاختبارات متابعة ميدانية لضمان الشفافية، وجرى تشكيل لجنة للمقابلات ولجنة الاختبارات، وعمل شرح مبسط وتوضيح لكل أقسام المدرسة، ثم بدأت اللجنة باصطحاب الطلبة في مجموعات لمعامل الاختبارات وبعد انتهاء الاختبار النزول أيضا في مجموعات للمقابلات الشخصية.

أسماء المدارس والمجموع