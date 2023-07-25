«التعليم المزدوج» بالبحر الأحمر تعلن قبول دفعة جديدة من طلبة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن قبول دفعات جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من تقديم المرحلة الأولى والتي تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

قبول دفعات جديدة بمدارس التعليم المزدوج

وكشفت شيماء ضرغام، مدير إدارة التعليم المزدوج بالبحرالأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، عن قبول دفعات جديدة بمدارس التعليم المزدوج بالبحر الأحمر بأقسام تحلية المياه وصيانة وإصلاح السيارات والتبريد والتكيف والسياحة والفنادق، ويتم التقديم عبر منصة التعليم المزدوج.

وأوضحت أن رسوم تقديم التعليم المزدوج 250 جنيها، يتم سدادها على كود «فوري» على رقم 66617، وسيتم إخطار الطالب بموعد الامتحان عقب الانتهاء من المرحلة الأولى في نهاية يوليو الجاري.

أماكن اختبارات التعليم المزدوج

وكشف بيان مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن أماكن اختبارات والمقابلات الشخصية لطلاب محافظة البحر الأحمر في الأماكن التالية:

- طلاب الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم بمدرسة الغردقة الصناعية بنين بالغردقة.

- طلاب حلايب وشلاتين بمدرسة أحمد شوقي الصناعية بنين بمدينة الشلاتين.

شروط التقديم في التعليم المزدوج

ويشترط للتقديم في التعليم المزدوج، اجتياز الامتحان والمقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلا على شهادة إعدادية حديثة، ولا يتعدى سنه 15 عاما.