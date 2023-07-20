تفاصيل نظام التعليم والتدريب المزدوج .. مكافأة وحوافز وتأمين طبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم نظام التعليم والتدريب المزدوج، من 19 يوليو 2023 إلى31 يوليو علي الموقع الرسمي للوزارة، مشيرة إلى هذا نظام قائم على الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص والطالب وولي أمره، لخلق منظومة تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين علي العمل بكفاءة في سوق العمل المصري.

تفاصيل نظام التعليم والتدريب المزدوج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل نظام التعليم والتدريب المزدوج ومميزات الدراسة :

- يدرس الطالب مهنة في إحدى التخصصات صناعية / زراعية / تجارية / فندقية داخل مدرسة للـتعليم الفني المزدوج ليتلقى بها التعليم النظري والتدريب الأساسي للمهنة ويستكمل تدريبه العملي داخل منشأة تدريبية التي يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة لإيجاد فرص تدريبية ذات جودة لطالب ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملي في المنشأة التدريبية

- يقضى الطالب/ الطالبة يومين أسبوعيا في المدرسة لتلقي الجزء النظري والتدريب العملي الأساسي في أي مهنة يختارها.

- يقضى الطالب/ الطالبة أربعة أيام أسبوعيا بالمنشأة التدريبية (الشركة) لتلقي التدريب العملي في نفس المهنة.

- يحق للطالب / للطالبة الحصول على أجازة مدتها 30 يوماً خلال العام الميلادي خلال الإجازة الصيفية، يقضى الطالب / الطالبة فترة تدريب مدتها ٦ أيام أسبوعيا داخل المنشأة التدريبية.

- مكافأة مالية شهرية طوال فتره التدريب العملي، تزداد خلال فترة الصيفي.

- 6 ساعات تدريب عملي داخل المنشأة التدريبية ويتم توفير كافة احتياطاتالسلامة والصحة المهنية.

- تأمين طبي حكومي ووثيقة تأمين خاص ضد الحوادث.

المميزات التي يحصل عليها الطلاب بعد التخرج

- الحصول على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب (التابعة إما للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أو اتحاد الصناعات المصرية أو جمعية رجال أعمال الاسكندرية).

- الحصول على مكافأة شهرية وحوافز من المنشأة التدريبية.

- اكتساب خبرة عملية وفنية في المهنة المُختارة.

- سهولة الحصول علي فرصة عمل جيدة بشكل أسرع مع إمكانية التعيين بنفس المنشأة التدريبية أو غيرها عند إثبات الجدارة.

- اندماج في سوق العمل حيث أنك ستكون قد كونت شبكة من المعارف والمعلومات حول الشركات وفرص العمل بها في سن مبكرة.

- إمكانية العمل مباشرة بعد التخرج أو استكمال الدراسة بأحد الكليات أو المعاهد المتاحة.