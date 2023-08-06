«الداخلية» تنفي ادعاءات وجود اشتباكات بين الأمن ومواطنين بإحدى المحافظات
كتب:
محمد بركات
08:37 م | الأحد 06 أغسطس 2023
وزارة الداخلية _ صورة تعبيرية
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات.
مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة
وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.