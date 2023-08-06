انطلاق تصوير فيلم «لعبة الموت» لـ أحمد عز نهاية سبتمبر المقبل

يواصل الفنان أحمد عز، التحضيرات الخاصة لفيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «لعبة الموت»، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة، إذ تواصل الشركة المنتجة مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار في الوقت الحالي.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إنّ الشركة المنتجة استقرت على اسم «لعبة الموت»، ليكون الاسم النهائي للعمل، حيث تُجرى مرحلة الترشيحات وجلسات العمل، بالتعاون مع المخرج أحمد علاء، وينطلق التصوير نهاية شهر سبتمبر الماضي.

«لعبة الموت» من تأليف صلاح الجهيني

فيلم «لعبة الموت» لـ أحمد عز، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة أحمد فهمي وهاني نجيب.

وفي سياق آخر، تعاقد أحمد عز، على بطولة فيلم «موسم صيد الغزلان»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للروائي أحمد مراد، وإخراج إسلام المرسي.

وقال أحمد مراد، في بيانٍ صحفي، «أجريت تعديلات درامية على رواية موسم صيد الغزلان، لكي تتماشى مع الدراما السينمائية، من حيث الإيقاع والزمن، مع الحفاظ على تفاصيل الرواية والشخصيات، وبالطبع هناك مفاجأة للقارئ الذي يعرف أحداث الرواية».