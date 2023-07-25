أحمد عز يدخل نادي أصحاب ثلاثيات الأفلام بـ«ولاد رزق 3»

يستعد الفنان أحمد عز للعمل على الجزء الثالث من سلسلة «ولاد رزق» للمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني، والذي يبدأ تصويره في أغسطس المقبل حتى يكون جاهز للعرض في السينمات في 2024، ويجمع الجزء الثالث من الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية بجانب أحمد عز من بينهم عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود وأحمد قاسم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ويشارك الفنان آسر ياسين في الجزء الجديد من السلسلة بشخصية «الشايب» التي ظهر بها في نهاية الجزء الثاني.

أحمد عز في قائمة الأعلى إيراد في السينما المصرية بـ «ولاد رزق 2»

وقدم الفنان أحمد عز الجزء الأول من فيلم «ولاد رزق» عام 2015، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، ووصلت إيراداته لـ25 مليون جنيه، وشجع نجاح الجزء الأول صناع الفيلم على تقديم جزء ثان، وبالفعل تم تقديمه تحت عنوان «ولاد رزق: عودة أسود الأرض» في 2019، وحقق الفيلم إيرادات ضخمة تجاوزت الـ100 مليون جنيه، ليكون في المركز الثالث بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

قبل أحمد عز.. نجوم دخلوا نادي «الثلاثية»

ومع طرح «ولاد رزق 3» يدخل أحمد عز نادي الثلاثية السينمائية، فهناك عدد من التجارب المحدودة التي قدمت 3 أجزاء يتعبر أبرزها ثلاثية نجيب محفوظ التي قدمها للسينما المخرج حسن الإمام «بين القصرين»، «قصر الشوق»، و«السكرية»، كما قدم الفنان عادل إمام التجربة من قبل مع المخرج نادر جلال في سلسلة «بخيت وعديلة» والتي تتضمنت أيضا: «الجردل والكنكة» و«هاللو أمريكا».

وقدم الفنان محمد سعد شخصية «اللمبي» في عدد من الأعمال السينمائية بعد نجاح فيلم «اللمبي» إنتاج عام 2002، أعاد تقديم نفس الشخصية في «اللي بالي بالك» في 2003، ثم في «اللمبي 8 جيجا» عام 2010، كما قدم الفنان تامر حسني ثلاثية «عمر وسلمى» من 2007 إلى 2012.