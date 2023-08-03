نشاط سينمائي لـ أحمد عز في 2023.. يستعد لتصوير 3 أفلام

يعيش الفنان أحمد عز حالة من النشاط الفني على مستوى السينما خلال الفترة الحالية، حيث يواصل التحضير لأكثر من مشروع في توقيتٍ واحد تمهيدًا لانطلاق التصوير، اعتبارًا من الربع الأخير من العام الجاري، وطرحها اتباعًا في دور العرض 2024.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأفلام الجديدة لـ أحمد عز، وهي كالتالي:

- ولاد رزق 3

ويستعد الفنان أحمد عز لتصوير مشاهده في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، في شهر أكتوبر المُقبل، حيث يواصل المؤلف صلاح الجهيني، كتابة السيناريو حتى الآن.

ويجمع الجزء الثالث من الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية إلى جانب أحمد عز من بينهم عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود وأحمد قاسم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ويشارك الفنان آسر ياسين في الجزء الجديد من السلسلة بشخصية «الشايب» التي ظهر بها في نهاية الجزء الثاني.

- فرقة الموت

وتعاقد الفنان أحمد عز، على تقديم شخصية صعيدية، من خلال فيلم يحمل اسم «فرقة الموت»، من إخراج أحمد علاء، والذي يواصل بدوره معاينة أماكن التصوير بالتعاون مع الشركة المنتجة، والتعاقد مع باقي الفنانين، حيث لم يُجر التعاقد مع أي فنان آخر حتى الآن.

- موسم صيد الغزلان

كما تعاقد أحمد عز، على بطولة فيلم موسم صيد الغزلان، وهو العمل المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، من تأليف أحمد مراد، وإخراج إسلام المرسي.

وقال أحمد مراد، في بيانٍ صحفي، «أجريت تعديلات درامية على رواية موسم صيد الغزلان لكي تتماشى مع الدراما السينمائية، من حيث الإيقاع والزمن، مع الحفاظ على تفاصيل الرواية والشخصيات، وبالطبع هناك مفاجأة للقارئ الذي يعرف أحداث الرواية».