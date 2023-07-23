في عيد ميلاده.. أحمد عز يكشف لـ«الوطن» مواقف مؤثرة مع والديه

يحتفل النجم أحمد عز بعيد ميلاده، اليوم الأحد، إذ أنه من مواليد 23 يوليو1971، وعلى الرغم من احتفاء الجمهور ووسائل الإعلام بهذه المناسبة كل عام، إلا أن «الإكسلانس» ما زال يشعر بغصة في قلبه جراء فقده لوالده ووالدته قبل سنوات، حيث كانا يشاركانه الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

وتحدث أحمد عز لـ«الوطن» عن ذكرياته مع والده ووالدته قائلاً: كنت أقيم بمنطقة المعادي مع أهلي، وكانت أمي حنونة للغاية، ووالدي كذلك ولكن بصرامة، فمثلاً وجبة الغذاء اليومية كان لها توقيت محدد في الثالثة عصرا، فإذا تأخرت عن هذا الموعد تحت أي ظرف أعاقب بتناول الغذاء بمفردي وحرماني من الذهاب للنادي.

أحمد عز: مثلت مصر في بطولات تنس الطاولة

وتابع: سأذكر معلومة ربما لا يعرفها الكثيرون، وهي أنني كنت أمارس رياضة تنس الطاولة، ومثلت مصر في العديد من البطولات الأفريقية، ومع ذلك وجودي في النادي كان لأداء التمرين فقط، فلم يكن مسموحا لي قضاء وقت مع أصحابي هناك.

آخر أعمال أحمد عز في الدراما التليفزيونية

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز كان مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي عُرض في موسم دراما رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته كل من ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، هيدي كرم، صبري فواز وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.