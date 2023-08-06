خبير شؤون أمريكية: زيلينسكي رفض طلب ترامب بكشف اتهام نجل بايدن بالفساد

قال الخبير في الشؤون الأمريكية، مسعود معلوف، إن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أبدى إعجابه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أكثر من مرة، كما كان لديه نوع من الإعجاب بشخصية رئيس روسيا الاتحادية.

كييف ترفض طلب ترامب خلال ولايته

وأضاف «معلوف»، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن، مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروج للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أن ترامب خلال فترة ولايته، طلب من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، التحقيق في اتهامات فساد ضد نجل الرئيسس الأمريكي الحالي، جو بايدن، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض طلب نظيره الأمريكي في ذلك الوقت، على حسب قوله.

قدرة ترامب على إنهاء الحرب باتفاق مع بوتين

وتابع الخبير في الشؤون الأمريكية أن ترامب حين يقول إنه يستطيع أن ينهي الحرب في أوكرانيا، فهو يستطيع فعلاً، عبر وقف الدعم عن كييف، والاتفاق مع روسيا على اقتسام السيطرة في أوكرانيا.

وواصل: «هناك خلفية إيجابية لترامب مع بوتين، وسلبية مع زيلينسكي، ومن هذا المنطلق، سيعمل على حل المشكلة، وأن يخفف من دعم بلاده العسكري لأوكرانيا، وأن يوافق مع بوتين على استمرار السيطرة في القسم الشرقي من أوكرانيا، وربما شبه جزيرة القرم، التي هي أراضٍ روسية، وقدمها الرئيس السوفيتي الأسبق في 1954 لأوكرانيا، عندما لم تكن هناك فوارق بين دولة وأخرى» ضمن الاتحاد السوفيتي السابق.