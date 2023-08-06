دوى انفجارات في غربي أوكرانيا.. وكييف: لدينا نقص في معدات إزالة الألغام

أشارت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، إلى دوى انفجارات في «مقاطعة خميلنيتسكي» غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالةأنباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

وانطلقت ما لا يقل عن 5 صواريخ كاليبر جديدة من البحر الأسود باتجاه أهداف في ميكولايف وأوديسا، وكيروفوجراد وخميلنيتسكي بأوكرانيا،وفقا لما ذكرته قناة «فوينيا خرونيكا»، عبر «تليجرام».

وفي وقت سابق، طالب ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالمزيد من الصواريخ والذخيرة من العيار الثقيل من الدول الغربية، وقال إن نقص الأسلحة الذي تعاني منه قوات بلاده كبير جدا، ويصل إلى مستوى العجز البالغ بالنسبة للقتال.

مستشار مكتب زيلينسكي: هناك نقص في معدات إزالة الألغام

وأوضح بودولياك، أن القضية الرئيسية في المفاوضات مع الشركاء الغربيين هي نقل أنظمة الدفاع الجوي و طائرات «إف 16» إلى أوكرانيا، مشيرا إلى وجود نقص في معدات إزالة الألغام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح مستشار مكتب زيلينسكي، أنه يجب على بلاده زيادة بشكل كبير من قدرتها على إصلاح المركبات المدرعة بسرعة.

وفي بولندا، أشار نائب وزير الخارجية، بافيل يابلونسكي، إلى محاولة عناصر «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة دخول البلاد من بيلاروسيا، متوقعا هجمات جديدة على الحدود.

«وارسو» تنظر لخيار الإغلاق الكامل للحدود مع بيلاروسيا

وأضاف المسؤول البولندي، أن «وارسو» تنظر لخيار الإغلاق الكامل للحدود مع بيلاروسيا، كحل أخير إذا استمرت محاولات زعزعة الاستقرار، وأشار يابلونسكي، إلى تهديدا حقيقيا يأتي من «مينسك».

وأكد نائب وزير الخارجية، بافيل يابلونسكي، أن «وارسو» لن تتهاون، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.