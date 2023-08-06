مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: ترامب لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد جويل روبن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن هناك صراع يدور حالياً داخل أروقة الكونجرس، فيما يخص الإمدادات العسكرية والدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، إلى أوكرانيا، خلال الأزمة الراهنة مع روسيا، وقال إن الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، يعارض هذا التوجه للإدارة الأمريكية الحالية.

تغيرات متوقعة في فترة ترامب

وأشار «روبن»، خلال مداخلته عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، إلى أن الكثيرين يتوقعون اختلاف السياسة الأمريكية تجاه دعم أمريكا لأوكرانيا، في حال فاز ترامب برئاسة الولايات المتحدة مجدداً، وأنه سيسعى لتقليل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار.

ترامب سيفعل ما بوسعه لوقف الحرب

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق إن ترامب سيفعل ما بوسعه لإقناع روسيا بعدم الاستمرار في الحرب ضد أوكرانيا، مشيراً إلى أن غالبية الجمهوريين في الكونجرس يؤكدون أن «هناك خطة لإنهاء الحرب بسلام»، وأضاف أنه «من المؤكد أن ترامب سيؤثر على روسيا بشكل كبير».

وتابع المسؤول الأمريكي السابق بقوله: «ترامب سيساعد أوكرانيا بشكل ما، ولكن ليس بنفس القيمة التي تفعلها إدارة بايدن، فهناك مئات الملايين من الدولارات التي تُنفق في مساعدة أوكرانيا».