بوتين يأمل هزيمة جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية لتقليص دعم أوكرانيا

يعتمد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الهزيمة المحتملة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، باعتبار أن ذلك سوف يؤدي إلى تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا، ويمكن أن تعزز جهود روسيا، وفقاً لما ذكرته شبكة «أويت لوك إنديا» في تقرير لها اليوم السبت.

موقف جو بايدن في انتخابات الرئاسة بالنسبة لبوتين

وتمثل الولايات المتحدة، تحت قيادة جو بايدن، مفتاحاً لدعم أوكرانيا في الأزمة الراهنة ضد روسيا، حيث قدمت العديد من الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، أسلحة وذخيرة ودعماً استخباراتياً، وتدريبات عسكرية إلى كييف، مما ساعدها على الصمود أمام الأزمة التي من المتوقع أن تستمر لوقت طويل، ولذلك يأمل الرئيس الروسي أن تفضي الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة إلى هزيمة الرئيس الديمقراطي، بايدن، وفوز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، أو المرشح الجمهوري الآخر، رون ديسانتيس، نظراً لأنهما من المعارضين لمساعدة كييف، لذلك من المرجح أن يتوقف الدعم.

وذكرت شبكة «سي إن إن»، في تقرير لها أمس الجمعة، أن بوتين سيرغب في تأجيل الحرب إلى ما بعد نتائج انتخابات الرئاسة 2024، لأنه إذا فاز ترامب أو ديسانتيس، فيمكن لروسيا أن تتفاوض من موقع قوة، لأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا لن يكون مضموناً، ويمكن أن تكون أوكرانيا أكثر قبولاً للشروط الروسية.

بوتين يحاول الصمود حتى انتخابات 2024

وقال مسؤول أمريكي لـ«سي إن إن» إنه ليس لديه شك في أن بوتين «يحاول الصمود» حتى انتخابات 2024، وقال مصدر آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية «إنه نوع من لعبة الفيل في الغرفة» للولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا.

وقال دبلوماسي أوروبي إنهم يعتقدون أن محاولة تجاوز الأزمة في أوكرانيا حتى الانتخابات الأمريكية «هي بالضبط خطة بوتين»، وذكرت الشبكة الأمريكية أن كثيراً من المسؤولين لديهم اعتقاد راسخ بأن بوتين يتطلع إلى فوز ترامب أو ديسانتيس في الانتخابات المقبلة.