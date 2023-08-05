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أوكرانيا: تركيب الرمح الثلاثي على نصب «الوطن الأم» في كييف بعد إزالة الشعار السوفيتي

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أ ش أ
09:15 م | السبت 05 أغسطس 2023
النصب التذكاري في أوكرانيا

النصب التذكاري في أوكرانيا

بدأت السلطات الأوكرانية في تركيب الرمح الثلاثي على نصب «الوطن الأم» التذكاري في كييف ليحل محل شعار المطرقة والمنجل الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

احتفالات أوكرانيا غير معهودة

وقال القائم بأعمال وزير الثقافة وسياسة المعلومات روستيسلاف كاراندييف،حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفوم" الأوكرانية اليوم، السبت،: «نتوقع أن يتم الانتهاء من العمل على استبدال شعار المطرقة والمنجل السوفيتي بشعار الرمح الثلاثي في الوقت المحدد»، مضيفا أنه «بحلول يوم العلم الوطني لأوكرانيا ويوم الاستقلال، سنكون قادرين على إرضاء الشعب الأوكراني بمثل هذا العنصر المهم والضروري من عناصر المواجهة بيننا في الصراع الايديولوجي مع روسيا».

وكان اجتماع عقد في وقت سابق بمشاركة القائم بأعمال وزير الثقافة وسياسة المعلومات روستيسلاف كاراندييف، وإدارة المتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، والمقاولين.

تجديد نصب الوطن الأم

يشار إلى أنه في يوليو الماضي أصدرت هيئة التفتيش الحكومية للهندسة المعمارية والتخطيط العمراني في أوكرانيا تصريحا لتجديد درع نصب الوطن الأم الأوكراني في كييف، حيث تم التوصل إلى حلول لمشروع استبدال شعار المطرقة والمنجل السوفيتي المثبت على الدرع برمح ثلاثي «الشعار الوطني لأوكرانيا».

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بقلم أ ش أ