كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق، خطوات تعديل الرغبات في موقع التنسيق 2023 لطلاب المرحلة الأولى 2023، لمختلف الشعب الدراسية «علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي»، موضحة أنه يمكن للطالب الدخول أكثر من مرة لتعديل الرغبات، وأنه لا يُعتد إلا بآخر تسجيل وتعديل عند غلق باب التسجيل للرغبات.

خطوات تعديل الرغبات في موقع التنسيق 2023-2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، خطوات تعديل الرغبات في موقع التنسيق 2023-2024، وفقا للضوابط والقواعد، التي أقرتها الوزارة، وفقا لتقرير صادر من الوزارة.

تنسيق الجامعات 2023

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس والرقم السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقا إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فتستعرض على الشاشة قائمة رغبات حسب آخر تعديل قمت به ويسمح للطالب بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

الخطوة الثالثة: البيانات الأساسية في هذه الخطوة يجب على الطالب التأكد من صحتها، مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

الخطوة الرابعة: إدخال/تعديل قائمة الرغبات، وبعد ذلك يعرض الموقع قائمة الرغبات السابقة، ويسمح للطالب بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات سيعرض على الطالب البرامج القائمة لمراجعتها، ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 لتسجيل الرغبات، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس.