موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات.. «التعليم العالي» توضح

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، أعمال تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 بمختلف الشعب الدراسية، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، فيما أوضح السيد عطا، المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيكون خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وذكر المشرف على التنسيق، أن تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 يسير بصورة منتظمة وهادئة، دون رصد أي مشكلات حتى الآن، موضحا أن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيتحدد من قبل اللجنة العليا للتنسيق، وذلك خلال اجتماعها عقب انتهاء وغلق باب التسجيل، وتحديد الأعداد المقرر قبولها في الكليات، والبدء في فرز الرغبات وتوزيع الطلاب.

ضوابط تنسيق المرحله الأولى 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الأولى تخطى 20 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

وذكر أن الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة أعمال تنسيق الجامعات 2023.