تنسيق الجامعات 2023.. «التعليم العالي» توضح حقيقة فتح القدرات مرة ثانية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، أن التسجيل لمرحلة اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة انتهت وأنه لم يتم إتاحتها مرة أخرى بعد المدة بعد الإغلاق، لافتا إلى أن الوزارة مدَّت المدة لأكثر من 5 أيام إضافية للطلاب للتسجيل وأداء الاختبارات من مبدأ تكافؤ الفرص للجميع لطلاب الثانوية العامة، وأن مكتب التنسيق بدأ أعماله.

التعليم العالي: لم نحدد موعد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة حتى الآن

وأكد رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات سيحدد خلال الأيام القليلة المقبلة تفاصيل أداء وتنفيذ اختبارات القدرات 2023 لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية للكليات التي يشترط لها أداء اختبارات، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد أعمال تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الجامعات 2023: انتظام أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكد رئيس قطاع التعليم ، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق استقبل حتى الآن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم لتنسيق المرحلة الأولى 2023.