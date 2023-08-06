نشوب حريق في ورشة شحن بطاريات بالهرم دون وقوع إصابات

نشب حريق في ورشة شحن للبطاريات بمنطقة الهرم في الجيزة، ما أدى إلى اشتعال الحريق في الورشة بالكامل دون حدوث إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحريق في ورشة لشحن البطاريات

كانت بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق في ورشة لشحن البطاريات باللبيني دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق في الورشة بالكامل، واحتراق 3 باب سيارة ومعدات شحن بطاريات، وجرى التقابل مع صاحب الورشة، ورجح أن سبب الاشتعال ماس كهربائي، ولم يتهم أحدا بشيء.

الحماية المندية تخمد الحريق

وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.