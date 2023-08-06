جمارك مطار سوهاج الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، برئاسة ممدوح عبدالشافي مدير جمرك مطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بالواقعة.

الاشتباه في راكب قادم من أبو ظبي

البداية عندما اشتبه عمرو السيد مدير الحركة، بجمارك مطار سوهاج الدولي، في راكب أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة خطوط طيران، ويدعى «ر.م.أ»، مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

تمرير الحقائب علي جهاز الفحص

وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين وجود 48 هاتفا محمولا ماركات مختلفة مخبأة بحقائب الراكب في أماكن يصعب الوصول إليها، وبلغت قيمة المضبوطات 262 ألف جنيه.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، رقم 13 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، لمخالفة الواقعة لقانون الاتصالات، رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.