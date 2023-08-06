محافظ أسيوط يشهد تشغيل باكورة مجمعات خدمات المواطنين بقرية دشلوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، تشغيل باكورة مجمعات خدمات المواطنين بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط وسط استقبال الأهالي بالزغاريد وترديد هتافات «تحيا مصر»، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الطبل البلدي والزغاريد

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للمجمع الذي نفذه جهاز تعمير الوادي الجديد وسط استقبال كبير من أهالي القرية الذين بادروا باستقبال المحافظ بالطبل البلدي وإطلاق الزغاريد مرددين هتافات «تحيا مصر» و«تحيا السيسي»، كما رددوا النشيد الوطني، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على المبادرة واهتمامه بأهالي قرى الصعيد، ثم استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من اللواء هشام عوف، عن مراحل إنشاء وتشغيل مجمع خدمات المواطنين بدشلوط الذي يعد باكورة مجمعات خدمات المواطنين بلغت تكلفته 10 ملايين جنيه.

المركز التكنولوجي

ثم تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالدور الأرضي بالمجمع، وتفقد مكتب التموين والسجل المدني ومكتب الشهر العقاري بالمجمع الذي ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر ويتكون المجمع من 3 طوابق «أرضي و2 علوي»، ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي.

الخدمات الحكومية

كما أشاد المحافظ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية التي تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم ومشروعات المجمعات الزراعية والكباري والرصف ووحدات الإسعاف والوحدات والمراكز الصحية.

مجمعات خدمات المواطنين

وأشار المحافظ إلى إنه يجرى تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بـ35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز، لخدمة أهالي القرى وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز.