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هند سعيد صالح تحرر محضرا ضد حسابين نشرا فيديو لوالدها بالذكاء الاصطناع

كتب:

جيهان عبد العزيز
10:00 م | الأحد 06 أغسطس 2023
هند سعيد صالح

هند سعيد صالح

حررت المونتيرة السينمائية هند سعيد صالح، محضرا في قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لتضررها من مستخدمي صفحتي «pn بالعربي»، و«لقطة فنية»، لنشرهما فيديو يظهر فيه والدها الراحل الفنان سعيد صالح، بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وجاء في النقنية المنشورة، أنه عاد من الموت، ويعاني مع ألزهايمر، فضلا عن إدعائها بعلاقة الفنان الكبير عادل إمام بمقتله، ما تسبب لها في أضرار معنوية وأدبية جسيمة، تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز