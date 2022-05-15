هند سعيد صالح تكشف تفاصيل مكالمة الزعيم لها: «حسيت أبويا بيكلمني»

طمأنت هند سعيد صالح، ابنه الفنان الراحل سعيد صالح، محبي وجمهور الفنان القدير عادل إمام على حالته الصحية، إذ تلقت مكالمة هاتفية من الزعيم أمس، موضحة أن عادل إمام تواصل معها من خلال هاتف زوجة نجله رامي إمام، « زوجة رامي إمام صديقة شخصية لي منذ أيام المدرسة، إحنا على طول على تواصل ببعض».

وأوضحت هند أنها عندما شاهدت اتصالًا من زوجة رامي إمام كان أمرا طبيعيا بالنسبة لها كونها صديقتها، لكنها عندما ردت على المكالمة فوجئت بصديقتها تقول لها «خدي كلمي»، وتفاجأت في هذه اللحظة أن من أمسك الهاتف ويحدثها الفنان عادل إمام بنفسه.

سعدت للغاية بهذه المكالمة كون الزعيم هاتفها بدون مناسبة

وأضافت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، والإعلامي خيري رمضان، ويُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أنها سعدت للغاية بهذه المكالمة كون الزعيم هاتفها بدون مناسبة، « كلمت مرات رامي بعد انتهاء المكالمة وقالت لي عادل إمام وهو قاعد قالي سعيد وحشني اطلبي لي هند بنته، وأنا بكلمه صوت أبويا في ودني، صوته كأنه مرتبط بصوت بابا، حسيت بابا بيكلمني، وكنت سامعة صوت أبويا في التليفون»، موضحة في الوقت ذاته أن تفاصيل المكالمة كانت عبارة عن اطمئنان على حالتها الصحية وعلى صحة أبنائها.

عادل إمام طلب منها أن تزوره عندما ينتهوا أبنائها من الامتحانات

وأشارت ابنه الفنان الراحل سعيد صالح، إلى أن عادل إمام طلب منها أن تزوره عندما ينتهي أبناؤها من الامتحانات، نافيه أي شائعات وردت عن حالته الصحية، «هو كل يوم يتعرض لشائعات مغرضة والشائعات بقيت سخيفة وتخض الشخص وأهله، فرحتي باتصال الزعيم بي أنه مكنش فيه مناسبة، يعني لا ده عيد ولا ده رمضان، لكن عيد ميلاده يوم الثلاثاء، فتذكر رفيق رحلته مع سعيد صالح عشان كده تواصل معايا، عادل إمام طمني على صحته وقال لي أنا الحمد لله بخير، واتطمن عليَّ وقال لي تعالي ليَّ البيت لما ولادك يخلصوا امتحانات، وأنا قلت له أبويا اللي كلمني مش عادل إمام، شائعة كل سنة بوفاة عادل إمام دايمًا بتقلقني عليه وهي سخيفة ولكن أنا الحمد لله اطمنت على صحته وهو بخير».