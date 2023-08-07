رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التعليم العالي»: 30 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

كتب:

أحمد أبوضيف
07:12 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

أعلن السيد عطا، المُشرف على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن، 30 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأضاف «عطا»، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار «عطا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن تسجيل الرغبات يسير بصورة منتظمة وهادئة، دون رصد أي مشكلات حتى الآن، موضحاً أن موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى سيتحدد من قبَل اللجنة العليا للتنسيق، عقب انتهاء وغلق باب التسجيل، وتحديد الأعداد المقرر قبولها فى الكليات، والبدء فى فرز الرغبات وتوزيع الطلاب.

وذكر أن الموقع الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة أعمال التنسيق.

ودعا عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب إلى الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التى أعدتها الوزارة لمساعدتهم فى كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتاً إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة.

ووجّه المتحدث الطلاب بمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني؛ لمتابعة هذه الأدلة من خلال حسابات الوزارة. 

اقرأ المزيد:

تنسيق الجامعات 2023.. «التعليم العالي» توضح حقيقة فتح القدرات مرة ثانية

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كليات الطب الأولية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية تربية الأولية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023.. المؤشرات الأولية لكلية تكنولوجيا المعلومات
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.