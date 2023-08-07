«التعليم العالي»: 30 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

أعلن السيد عطا، المُشرف على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن، 30 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأضاف «عطا»، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار «عطا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن تسجيل الرغبات يسير بصورة منتظمة وهادئة، دون رصد أي مشكلات حتى الآن، موضحاً أن موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى سيتحدد من قبَل اللجنة العليا للتنسيق، عقب انتهاء وغلق باب التسجيل، وتحديد الأعداد المقرر قبولها فى الكليات، والبدء فى فرز الرغبات وتوزيع الطلاب.

وذكر أن الموقع الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة أعمال التنسيق.

ودعا عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب إلى الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التى أعدتها الوزارة لمساعدتهم فى كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتاً إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة.

ووجّه المتحدث الطلاب بمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني؛ لمتابعة هذه الأدلة من خلال حسابات الوزارة.