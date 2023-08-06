تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كليات الطب الأولية لطلاب الثانوية العامة

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة 2023، الذي يسمح مجموعهم في التسجيل بالمرحلة الأولى علمي علوم، ووفقا لمؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ومؤشرات كليات الطب الأولية، المقبلين على تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2023، إذ شهد الموقع الذي بدأ تفعيله منذ التاسعة من صباح أمس السبت عمليات ضغط كبير لتسجيل رغبات الطلاب، إذ إن عدد طلاب المرحلة الأولى يبلغ نحو 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة بالمرحلة.

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كليات الطب الأولية

تنسيق الجامعات 2023..ومؤشرات تنسيق كليات الطب الأولية، للطلاب من شعبة علمي علوم، قد جاءت وفقا التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، أنّ تنسيق كلية طب البشري بلغت 90.7% للطب البشري، وطب الأسنان 90.4% ، وطب العلاج الطبيعي 89.6%، وكليات الصيدلة 88.8%.

مصاريف الدراسة في كليات الطب

تتباين المصاريف الخاصة بالدراسة في كليات الطب بالجامعات المصرية الخاصة، وفقا لنوع التخصص واسم الجامعة، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

مصاريف كليات الطب في الجامعة الحديثة MTI

«كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا - كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا - كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا- كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا».

مصاريف كليات الطب في جامعة 6 أكتوبر

«العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه - الطب والجراحة: 140 ألف جنيه -الصيدلة: 90 ألف جنيه - طب الأسنان: 110 آلاف جنيه».

مصاريف كليات الطب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

«الطب البشري: 155 ألف جنيه - العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه - الأسنان: 145 ألف جنيه - الصيدلة: 95 ألف جنيه».

مصاريف كليات الطب في جامعة الأهرام الكندية

«الصيدلة: 90 ألف جنيه - الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه - طب الأسنان: 135 ألف جنيه - العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه».