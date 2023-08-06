تنسيق الجامعات 2023.. المؤشرات الأولية لكلية تكنولوجيا المعلومات

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة، الذي ينتهي يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، ويتسابق طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية معرفة كل تفاصيل تنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات التنسيق المتعلقة بكلية تكنولوجيا الأولية.

ووفق التحليل الإحصائي للمجمع التكراري فإنّ مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 بواقع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تفاصيل تنسيق الجامعات 2023 ومؤشرات تنسيق كلية تكنولوجيا الأولية، على هذا النحو:

مؤشرات كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات

أوضحت المؤشرات أنّ تنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات في بورسعيد نسبتها 78.78%.

أقسام كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

تضم كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 4 أقسام علمية وهي:

1- قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات.

2- قسم نظم معلومات الأعمال .

3- قسم الاقتصاد.

4- قسم الرياضة والاحصاء.

وتطمح كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات أن تكون رائدة ومتميزة في مجالات تخصصاتها وذلك لمسايرة المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تسعى لإعداد خريج متميز في مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات ونظم معلومات الأعمال من حيث التأهيل المعرفي والمهاري والمهني قادر على المنافسة والإبداع في سوق العمل والتميز في المجالات البحثية وتنمية البيئة بما يحقق المشاركة المجتمعية الفعالة

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات في بورسعيد

عنوان الكلية: أمام مديرية الإسكان والمرافق – بنك الإسكان بمنطقة السلام - بورسعيد.

رقم الهاتف: 066-3737125.

رقم الفاكس: 3733155.

البريد الإلكتروني: it@himc.psu.edu.eg.

الكليات الأدبية 2023

وتختلف كليات الشعبة الأدبية وتتنوع وفق العديد من المجالات، وجاءت الكليات كالتالي:

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية.

- كلية ألسن.

- كلية آثار.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

- كلية إعلام.

- كلية تربية.

- كلية آداب.

- كلية تجارة.

- كلية سياحة وفنادق.

- كلية حقوق.