تعد كلية الطب جامعة الأقصر، من الكليات الحديثة على مستوى مصر، إذ بدأ أول عام دراسي بها عام 2021، ويهتم طلاب الثانوية العامة، بمعرفة مصاريف كلية الطب جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة.

مصاريف كلية الطب جامعة الأقصر لعام 2023

تقدم «الوطن»، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، كل المعلومات مصاريف كلية الطب جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، إذ جرى الإعلان رسميا في العام الماضي، أنها تضم تخصصات متنوعة، وتبدأ المصاريف من 924 جنيها.

وأوضح مصدر بجامعة الأقصر، أنه من المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة الجامعة مصاريف كلية الطب جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، خلال جلسة للمجلس الأسبوع الجاري.

الأوراق المطلوبة لكلية الطب جامعة الأقصر

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها

ووفقا للموقع الرسمي لكلية الطب جامعة الأقصر، فإن نظام الدراسة بالكلية 5 سنوات دراسية، وسنتين امتياز، فيما يتم التخصص بعد الانتهاء من الكلية حسب تقدير الطالب، ويجري دخول التخصصات التي حددتها جامعات التعليم العالي، إذ يدرس الطالب في الخمس سنوات الأولى 32 قسما في الطب وهي:

التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

الهستولوجي «علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية».

الفسيولوجي «علم وظائف الأعضاء».

الكيمياء الحيوية الطبية.

الفارماكولوجي الإكلينيكية.

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

الباثولوجيا «علم الأمراض».

الطفيليات الطبية.

طب المجتمع.

الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

طب الأسرة.

الأشعة التشخيصية.

التحاليل الطبية.

الأمراض الجلدية والتناسلية.

الجراحة العامة.

جراحة المخ والأعصاب.

جراحة التجميل.

جراحة القلب والصدر.

أمراض الباطنة العامة.

القلب والأوعية الدموية.

الأمراض المتوطنة.

الأمراض النفسية والعصبية.

الأمراض الصدرية.

طب الأطفال.

التخدير والعناية المركزة الجراحية.

أمراض النساء والتوليد.

الأنف والأذن والحنجرة.

جراحة المسالك البولية والتناسلية.

جراحة العظام.

طب وجراحة العين.

علاج الأورام والطب النووي.

الطب الطبيعي.