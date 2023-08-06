ضبط 800 طربة حشيش بقيمة 5 ملايين جنيه بحوزة عناصر إجرامية في الشرقية والإسكندرية

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وثان العامرية بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الضبط جاء على النحو التالي:

مديرية أمن الشرقية

ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 50 كيلو جرام.

مديرية أمن الإسكندرية

أما في الإسكندرية، فقد جرى ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 30 كيلو جراما.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين و600 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.