استقرار أسعار صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سجلت أسعار صرف اليورو اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر اليورو اليوم 33.63 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع، وفق البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 33.63 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو اليوم 33.95 جنيه للشراء، و34.09 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو اليوم 33.63 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع، وفق البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

وسجل سعر اليورو اليوم 33.74 جنيه للشراء، و34.18 جنيه للبيع وفقا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 33.74 جنيه للشراء، و34.17 جنيه للبيع وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو اليوم 33.78 جنية للشراء، و34.17 جنية للبيع، وفقا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.