استقرار أسعار صرف الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الريال السعودي، اليوم الأحد، 6-8- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عير مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيعن وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنكCib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع وفقا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.