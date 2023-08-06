لأسباب أمنية وسياسية.. حجب «تيليجرام» و«تيك توك» في العراق والسنغال

لجأت دولتان في قارتين مختلفتين لحجب تطبيقات بسبب السياسة على الرغم من اختلاف ملكية هذه التطبيقات، فتطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك» صيني، أما تطبيق المراسلات القصيرة «تليجرام» روسي المنشأ.

السنغال ترى التطبيق تخريبيا

عمدت السنغال الواقعة غرب قارة إفريقيا إلى حجب موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك» حسب إعلان وزير الاتصالات السنغالي بسبب نشر بعض الأشخاص رسائل كراهية وتخريبية تهدد استقرار البلاد.

سبب حجب التطبيق وأزمات سياسية تمر بها البلاد

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الحظر جاء بعد يوم واحد من احتجاز المعارض السنغالي عثمان سونكو والذي دفع السلطات إلى تقييد استخدام الإنترنت على الهاتف في ظل المظاهرات الاحتجاجية في البلاد، وأصدر وزير الاتصالات السنغالي بيانا يشير فيه إلى أن التطبيق أصبح يهدد استقرار البلاد.

حجب تليجرام في العراق

أما في العراق، فقد أصدرت وزارة الاتصالات بيانا توضح فيه سبب حظر تطبيق المراسلات القصيرة «تليجرام» بسبب مخاوف متعلقة بالأمن الوطني في البلاد، ومن أجل الحفاظ على البيانات الشخصية للمواطنين، وهذا الأمر يشكِّل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي.

اشتباكات سياسية على التطبيق أدت لحجبه

وجاء هذا في ظل هجوم من بعض الأحزاب السياسية على رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، حيث يتهمون باستخدام التطبيق سياسيا، يأتي هذا في ظل ميليشيات إلكترونية في البلاد تعمل على مهاجمة سياسة العراق، بدعم خارجي من بلد قريبة من العراق وسط محاولات عراقية لرفض تدخل هذه البلاد في الشأن السياسي العراقي.