بعد تصدرها تريند «تيك توك».. طرح «شيكي دودو» الأحد المقبل على جميع المنصات

طرح الأيام الماضية مقطع من أغنيه "شيكي دودو" تمهيدا لطرحها وبمجرد نزول المقطع قدا احتل تريند التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي وحدث تفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي.

الأغنية تطرح كاملة يوم الأحد المقبل

حيث قد حقق هاشتاج شيكي دودو أكثر من 14 مليون مشاهدة في أقل من 7 أيام على منصات التواصل الاجتماعي، وحقق انتشارًا كبيرًا.

الأغنية حققت 14 مليون مشاهدة عبر تيك توك

«شيكي دودو» غناء رابسو باند كلمات وألحان عمر نويش وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وإشراف عام مصطفي مرتضي وتوزيع موسيقي محمد شفيق ومن المقرر طرحها الأحد المقبل على جميع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية.