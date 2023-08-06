تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2023 لـ11 كلية.. اعرف المصروفات

أعلنت جامعة بني سويف الأهلية مؤشرات تنسيق جامعة بنى سويف الأهلية 2023 لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها، حيث تضم الجامعة 11 كلية مختلفة بها 15 برنامجا دراسيا، ليستطيع كل طالب وفقا لمؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2023 تحديد الكلية والتخصص الجامعي الذى يريد استكمال الدراسة بها وفقا لمجموع الثانوية العامة، فضلا عن شروط الالتحاق بكل برنامج دراسي.

تنسيق جامعة بنى سويف الأهلية 2023

تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2023 يضم مؤشرات التنسيق لهذا العام لـ11 كلية، هي كليات، الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الهندسة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية العلوم وكلية الإعلام وكلية التجارة، وكلية الآداب وكلية التمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

مؤشرات تنسيق جامعة بنى سويف الأهلية 2023

تنشر «الوطن»، مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2023 وفقا لجامعة بنى سويف الأهلية لمتابعيها فى إطار خدماتها المتنوعة الذي جاء كالتالي:.

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية للطب البشري: 82%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لطب الأسنان: 82%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية التمريض: 55%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية العلوم المواد وتكنولوجيا النانو: 55%.

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية الآداب: 55%

-تنسيق كلية الإعلام جامعة بني سويف الأهلية: 55%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: 55%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية كلية التجارة: 55%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية العلاج الطبيعي: 78%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية الهندسة: 68%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية الحاسبات: 62%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية العلوم الصحية والتطبيقية: 55%

-تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية التكنولوجيا الحيوية والفنون التطبيقية والعلوم الإنسانية: 55%.

مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية 2023

كما كشفت جامعة بني سويف الأهلية أن مصروفات الكليات التابعة لها لهذا العام كالتالي،

-مصروفات كلية الطب والجراحة 85 ألف جنيه.

-مصروفات كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.

-مصروفات كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.

-مصروفات كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

-مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه.

-مصروفات كلية العلوم 30 ألف جنيه

-مصروفات كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

-مصروفات كلية التجارة 30 ألف جنيه.

-مصروفات كلية الآداب 30 ألف جنيه.

-مصروفات كلية التمريض 25 ألف جنيه.

-مصروفات كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه.