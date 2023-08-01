حبس شخصين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشروق

خضع متهمين جرى ضبطهما بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش «1.200 كيلوجرام»، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة بمنطقة الشروق، لجلسة تحقيق واعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بالجدول الأول أم لا.

ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة «أجرة»

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ألقت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة «أجرة»، بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش «1.200 كيلوجرام»، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف، لسهولة التواصل مع عملائهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وقال المحامي أيمن علي، الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.