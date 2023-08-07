ينتظر طلاب الشهادة الثانوية العامة موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية الحقوق ببورسعيد والمصروفات الدراسية للتقديم حسب المجموع وتقبل من شعبتي العلمي والأدبي وما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كل المعلومات عن موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية الحقوق ببورسعيد والمصىروفات الدراسية.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية الحقوق ببورسعيد والمصروفات الدراسية

يبدأ طلاب الثانوية العامة في التقديم لمكتب تنسيق الثانوية العامة في كلية التربية التوعية إذ تم تحديد موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية الحقوق ببورسعيد في المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد المرحلة الأولى التي بدأت من السبت ولمدة 5 أيام تحت إشراف الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

أقسام كلية الحقوق جامعة بورسعيد

وتستمر الدراسة في كلية الحقوق ببورسعيد لمدة 4 سنوات، ويدرس طلاب كلية الحقوق ببورسعيد في أقسام متخصصة وهي:

قسم القانون المدني

قسم القانون الجنائي

قسم القانون الدولي العام

قسم القانون التجاري

قسم القانون الدولي الخاص

قسم الشريعة الإسلامية

قسم قانون المرافعات المدينة والتجارية

قسم القانون العام

قسم فلسفة القانون وتاريخه

قسم الاقتصاد والمالية العام

الأوراق المطلوبة في كلية الحقوق ببورسعيد

1 - أصل شهادة الميلاد.

2 - أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6 - توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها

مصروفات كلية الحقوق ببورسعيد

وتختلف مصاريف كلية الحقوق ببورسعيد من عام لآخر فقد تحددت في العام الماضي بنظام الانتظام 257 جنيها، ومصاريف الانتساب الموجه 700 جنيه، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.

وأعلن الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أنه من المنتظر أن يعلن مجلس إدارة الجامعة عن مصاريف كلية الحقوق ببورسعيد جامعة بورسعيد لعام 2023 والأوراق المطلوبة، خلال جلسته الطارئة الأسبوع الجاري للإقرار بذلك.