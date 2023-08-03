يبحث طلاب الشهادة الثانوية العامة عن مصاريف جامعة بورسعيد 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية، وتختلف المصاريف سنويا وتنقسم إلى جزئين الأول خاص بمصروفات برامج الدراسة الرئيسية، وتختلف حسب الكلية النظرية والعملية والثاني خاص بالبرامج الدراسية المستحدثة منها برامج التعليم المفتوح وتختلف وفق كل كلية والبرنامج في كليات جامعه بورسعيد

تقدم «الوطن» مصاريف جامعة بورسعيد 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية ورابط التحصيل الإلكتروني بمصروفات الدراسة في جامعة بورسعيد وفق الكلية وتخصصاتها، وبرامج الدراسة فيها أو البرامج المستحدثة للدراسة التي تتناسب مع مستحدثات التعليم وسوق العمل ومدى الإقبال عليها

مصاريف جامعة بورسعيد 2023

أعلن مصدر مسؤول بجامعة بورسعيد أن مصاريف جامعة بورسعيد 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى، ولا تزيد عن في الكليات العملية عن 1300 جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج الدراسية

وعن البرامج المستحدثة في جامعة بورسعيد منها برامج التعليم المفتوح التي تناسب سوق العمل في كليات الجامعة أوضح أن المصروفات تتغير سنويا طبقا القانون الجامعات ومجلس جامعة بورسعيد وتبدأ من 10 ألاف جنيه حتى 20 ألف جنيه في بعض البرامج

مصاريف جامعة بورسعيد 2023 التحصيل الإلكتروني

يمكن دفع مصاريف جامعة بورسعيد 2023 التحصيل الإلكتروني ضمن خدماتها في كل الكليات العلمية والأدبية وذلك في إطار التحول الرقمي الذي بدا في محافظه بورسعيد حيث يستطيع الطالب دفع المصاريف إلكتروني من خلال رابط التحميل التي خصصته جامعة بورسعيد اضغط هنا.

مصاريف كلية الهندسة جامعة بورسعيد

تختلف مصاريف كلية الهندسة جامعة بورسعيد سنويا وتبدأ من 600 جنيه حتى 1300 جنيه

تبدأ مصاريف كلية التجارة جامعة بورسعيد من 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه

مصاريف كلية التربية جامعة بورسعيد

تختلف مصاريف كلية التربية جامعة بورسعيد سنوياً وتبدأ من 500 جنيه ولا تزيد عن 1100 جنيه