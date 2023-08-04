تعتبر كلية الطب جامعة بورسعيد من الكليات الحديثة على مستوى مصر، ويهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة مصاريف كلية الطب جامعة بورسعيد لعام 2023 والأوراق المطلوبة خاصة بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة منذ أيام.

مصاريف كلية الطب جامعة بورسعيد لعام 2023

توفر «الوطن»، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة كل المعلومات مصاريف كلية الطب جامعة بورسعيد لعام 2023 والأوراق المطلوبة، حيث تم الإعلان رسميا في العام الماضي أن كلية الطب جامعة بورسعيد تضم تخصصات متنوعة وتبدأ المصاريف من 1200 جنيه.

وأوضح الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أنه من المنتظر أن يعلن مجلس إدارة الجامعة عن مصاريف كلية الطب جامعة بورسعيد لعام 2023 والأوراق المطلوبة، خلال جلسته الطارئة الأسبوع المقبل للإقرار بذلك.

الأوراق المطلوبة لكلية الطب جامعة بورسعيد

1- أصل شهادة الميلاد.

أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6 -توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها

أهداف كلية الطب بجامعة بورسعيد

تهدف كلية الطب بجامعة بورسعيد إلى إعداد أطباء متميزين في مجال الطب، بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد وتطوير المنظومة الصحية في مصر على كافة مستوياتها مع التركيز على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وربط التعليم الطبي باحتياجات المجتمع الصحية وبالتطورات العلمية الأحدث في مجال الطب.