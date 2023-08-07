وكيل «تعليم كفر الشيخ» يحيل 5 عمال للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم

أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جولة ليلية، للتشديد على إغلاق المصابيح، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط، موجهاً بترشيد الكهرباء وخفض الإنارة العامة بكل مدارس المحافظة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورافقه في الزيارة هاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وكيل الوزارة يُشيد بـ9 عمال لتواجدهم داخل المدارس

وأشاد «عبد الله»، بمحمد السباعي، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، لقيامه بتدوير الرواكد والمخلفات والاستفادة منها لصالح العملية التعليمية، كما أشاد بـ9 عمال لتواجدهم داخل المدارس أثناء تفقداته الليلية، وهي مدارس الشهيد رياض الثانوية العسكرية بنين، والشهيد هشام بركات الثانوية بنات، والفنية الصناعية بنات، والتجارة العسكرية بنين، والشهيد حمدي الإعدادية بنين، والسعيدية الجديدة بنات التابعين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدارس سعد زغلول الابتدائية، والإعدادية بنات الجديدة التابعين لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والجراج التابع لمديرية التربية والتعليم.

إحالة 5 من العمال وحراس الأمن للتحقيق

كما قرّر «عبد الله»، إحالة 5 من العمال وحراس الأمن بمدارس الأمل للصم والبكم، والفكرية، والنور، والسلام الابتدائية، والزهور الرسمية للغات التابعين لإدارة شرق كفر الشيخ، للتحقيق لعدم تواجدهم بها بالفترة المسائية، وذلك خلال جولة تفقدية للمدارس بإدارة شرق كفر الشيخ.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة المدارس، والتشديد على تواجد أحد العمال بها، حتى لا تتعرض للسرقة، خاصةً أنّ بها أدوات وأجهزة ومعامل، ولابد من الحفاظ عليها.