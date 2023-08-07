طريقة مبتكرة لمواجهة ارتفاع الحرارة بأمريكا.. واقي شمس مخصص للطرق

شهدت كثير من الدول حول العالم، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وأبدع مواطنون هذه الدول وكذلك حكوماتهم من ابتكار طرائق للتغلب على هذا الصيف الحار.

ولجا المواطنون حول العالم للهروب من موجات الحر الشديدة، أما للذهاب إلى الشواطئ، أو البقاء في المنازل تحت «التكييفات» أو المراوح، ولكن في الولايات المتحدة، كان هناك طرق للتغلب على الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حاول المسؤولون في التغلب على الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بطريقة مبتكرة، وظهرت الطريقة في مدينة «فينيكس» بولاية أريزونا الواقعة جنوب غرب البلاد.

اقتراب متوسط درجات الحرارة في مدينة «فينيكس» من 39 درجة

وفي وقت سابق، اقترب متوسط درجات الحرارة في مدينة «فينيكس» من حوالي 39 درجة مئوية، في شهر يوليو الماضي، وللتغلب على الأمر حاول المسؤولون الأمريكيون، تقليل درجات الحرارة المرتفعة باستخدام نوع من الواقي للشمس، ليس للمواطنين لدهن بشرتهم، ولكن للطرق في المدينة.

وقالت حكومة المدينة والباحثون في «جامعة أريزونا»، إن الطلاء المائي المسمى الرصيف البارد أبرد بنحو 7 درجات مئوية من الأسفلت العادي، وأوضحت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن الرصيف البارد، يعكس الحرارة عن سطح الشوارع، مضيفة أن الأسفلت والخرسانة تمتص الحرارة مما يساهم في ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الحضرية حيث تتركز تلك الأسطح.

بدء برنامج «الرصيف البارد» في عام 2020

وبدأ برنامج «الرصيف البارد»، في عام 2020، وفقا لما ذكره موقع حكومة المدينة الأمريكية، وشعر بعض سكان مدينة «فينيس» باختلاف بسيط مع استخدام «الرصيف البارد»، بينما نقلت «سي إن إن» عن مواطنة أمريكية، قولها إنها لم تر أي فرق عند خروجها، مشيرة إلى الشعور بالحرارة نفسها حتى في فترة ما بعد الظهر.