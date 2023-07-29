أخبار أمريكا.. الولايات المتحدة تحت رحمة الموجة الحارة وهفوات بايدن

تستحوذ أخبار أمريكا والأحداث التي تشهدها البلاد، على اهتمامات وسائل الإعلام، سواء العربية أو العالمية، وشهدت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث، كان أهمها موجة الحر التي ضربت البلاد، والهفوة الجديدة للرئيس جو بايدن.

وفي إطار اهتمام المنطقة العربية، وخاصة مصر بأخبار أمريكا، نرصد أبرز الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونبدأ أخبار أمريكا بآخر الأنباء حول موجة الحر التي ضربت البلاد، وأشارت وسائل إعلام، إلى استقرار موجة شديدة الحرارة فوق الغرب الأوسط والساحل الشرقي، ومن المتوقع استمرارها مطلع الأسبوع المقبل.

أخبار أمريكا.. مدن: الحرارة الشديدة قاتلة

وحذرت مدن أمريكية، من أن الحرارة الشديدة قد تكون قاتلة، وأمس الجمعة، تعرض عشرات الملايين من الأمريكيين، بزيادة درجات الحرارة والرطوبة العالي، وارتفعت قراءات مؤشر الحرارة في العديد من المواقع فوق 38 درجة مئوية، فيما افتتحت بعض من أكبر المدن الأمريكية، بينها شيكاغو ونيويورك وفيلادلفيا، مراكز تبريد في المكتبات العامة والمراكز المجتمعية.

وقالت خدمة «الأرصاد الجوية»الأمريكية، إن أكثر من 175 مليون شخص في الولايات المتحدة أصبحوا مشمولين بتحذيرات شديدة وإرشادات صارمة، تحذرهم من الحرارة حتى بعد ظهر اليوم السبت على الأقل.

توفير المياه على الطرق في «بوسطن»

وأعلنت مدينة بوسطن، عاصمة ولاية «ماساتشوستس» شمال شرق الولايات المتحدة، حالة الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة في بيان، إلى أن فرقا ستوفر المياه على الطرق.

هفوة جديدة لبايدن.. نسي التوقيع على وثيقة لدعم المصنعين

وبعيدا عن الطقس والأجواء الحارة، وقع الرئيس الأمريكي، في هفوة جديدة من هفواته، التي تعد من أخبار أمريكيا التي يبحث عنها الكثير، وقال مازحا، إنه كان يعمل في السياسة لمدة 6 قرون، مضيفا في حفل لجمع التبرعات بولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة، «أعلم أن الأمر لا يبدو كذلك، لكنني أفعل ذلك منذ فترة طويلة.. أنا هنا منذ 600 عام»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ونسى بايدن، التوقيع على الوثيقة لدعم المصنعين الأمريكيين، بعد إنهاء حديثه عن الإنجازات الاقتصادية للإدارة الأمريكية في مين، وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن بايدن بعد إنهاء خطابه، توجه لتحية الحضور ومصافحتهم لعدة دقائق

واقترب أحد المساعدين من الرئيس الأمريكي، هامسا بشيء في أذنه، فعاد الرئيس على إثرها إلى المنصة، حيث ترك وثيقة غير موقعة، وبعد التوقيع على الوثيقة، واصل الرئيس الأمريكي، مصافحة المواطنين.

وفي سياق متصل، تعتبر الحالة الصحية لبايدن من أهم أخبار أمريكا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 2024، أجابت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، كارين جان بيير على سؤال أحد الصحفيين حول صحة الرئيس الأمريكي بابتسامة، وأجابت ردا على سؤال أحد المراسلين،ما إذا كان بإمكان بايدن عقد مؤتمر صحفي والإجابة مباشرة على أسئلة المراسلين حول صحته لمدة 45 دقيقة، مبتسمة أنها تقدر هذا الطلب وأنها ممتنة له، فيما تحولت إلى موضوع الوضع الاقتصادي في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

ترامب: رؤساء سابقين بينهم أوباما أخذوا وثائق

ومن أهم أخبار أمريكا، تداعيات التهم التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية القضية المعروفة إعلاميا، باسم «وثائق ترامب»، وقال الرئيس السابق البالغ من العمر «77 عاما»، في مقابلة إذاعية إنه لن يتراجع عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 2024، في حال إدانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده على خلفية قضية الوثائق السرية المعروفة إعلاميا باسمة «وثائق ترامب».

وأضاف ترامب، أن رؤساء سابقين من بينهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش، قاموا «بأخذ وثائق»، مشيرا إلى أن أسلافه أقدموا على سلوك مشابه للجرائم التي تم اتهامه بارتكابها.