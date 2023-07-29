65 ألف شخص يعيشون دون كهرباء في الولايات المتحدة بسبب العواصف الشديدة

العديد من دول العالم تعاني من الظلام وانقطاع الكهرباء نتيجة الموجة الحارة وحرائق الغابات والطقس المتطرف الذي ضرب مختلف أنحاء العالم، ومن بينها القارة الأوروبية التي تشهد موجة حارة غير مسبوقة وتسجيل أرقام قياسية بدرجات الحرارة، والولايات المتحدة ليست بأفضل حال؛ إذ تسببت عاصفة شديدة بانقطاع الكهرباء عن آلاف الأمريكين بعدد من المقاطعات الأمريكية.

عواصف شديدة تضرب الولايات المتحدة

وأشارت المحطة التلفزيونية الأمريكية WISN-TV في تقرير لها اليوم السبت إلى أن أكثر من 65 ألف مواطن أمريكي دون كهرباء بعد العواصف الشديدة التي ضربت جنوب شرق ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تسببت عواصف شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وحبات البرد الكبيرة والرياح العاتية في جميع أنحاء جنوب شرق ولاية ويسكونسن في حدوث أضرار وتركت آلاف الأمريكين دون كهرباء.

إرشادات شركة الكهرباء للمواطنين بالولايات المتحدة

ووجهت شركة الكهرباء We Energies المواطنين بالولايات المتحدة بالإبلاغ عند انقطاع الكهرباء عبر الإنترنت أو عبر تطبيق We Energies، لتقوم شركة الطاقة بتوفير تحديثات عن الوقت المقدر للاستعادة التيار الكهربائي، إذ تقوم بتقييم مدى الضرر، مشددة على ضرورة أن يحرص المواطنون على البقاء على بعد 25 قدمًا على الأقل من الخطوط المتساقطة، وفقًا للشبكة التلفزيونية الأمريكية.