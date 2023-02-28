تفاصيل حادث صدم راكبي دراجات بولاية أريزونا الأمريكية.. مصرع 2 وإصابة 11

كشفت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل حادث صدم شخص بشاحنته راكبي دراجات بولاية أريزونا، أسفر عن مصرع وإصابة 13 شخصا.

لقى شخصان مصرعهما بينهما امرأة «61 عاما» وأصيب 11 آخرين نتيجة صدم شخص بشاحنته راكبي دراجات في مقاطعة«جود يير» بولاية أريزونا الواقعة بالمنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما اعتقلت الشرطة المتهم.

وقوع الحادث أثناء عبور المتهم جسر «كوتون لين»

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن لوجان قاد شاحنته الصغيرة إلى مجموعة من راكبي الدراجات أثناء عبوره جسر «كوتون لين» حوالي الساعة 8 صباحًا في «جوديير» غرب فينيكس، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية.

وأشارت شرطة «جود يير» الأمريكية، عبر «فيسبوك»، إلى اعتقال بيدرو كوينتانا لوجان، البالغ من العمر «26 عاما» بعدة تهم تشمل اثنتين بالقتل غير العمد، مضيفة أن هناك واحد في حالة حرجة.

وأكد مكتب شرطة «مقاطعة ماريكوبا»، أن لوجان يواجه 25 تهمة بينها تهمتين بالقتل غير العمد، و3 تهم بالاعتداء الجسيم بسلاح مميت، و18 تهمة تعريض للخطر، وتهمتين بالتسبب عن طريق الخطأ في إصابة خطيرة أو الوفاة.

ارتفاع إجمالي عدد الجرائم بنسبة 25%

وقدمت «شرطة جوديير»، في بيان، لأحباء الضحايا ولمجتمع الدراجات الهوائية والمجتمع تعازيها في الحادث.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة «شرطة واشنطن»، عن زيادة حادة في الجريمة في الفترة من يناير إلى فبراير 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الجرائم بنسبة 25%، والقتل بـ 40%.