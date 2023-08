وسائل إعلام: حريق في مستودع للبلاستيك بنيومكسيكو الأمريكية (فيديو)

اندلع حريق في مستودع للبلاستيك، في ولاية نيومكسيكو الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ارتفع دخان أسود كثيف عشرات الأمتار في السماء فوق موقع الحريق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام امريكية.

وقالت قناة «كي أو بي 4»، إن طواقم إطفاء حرائق «البوكيرك» و«برناليلو كاونتي»، استجابوا لحريق كبير في منشأة تخزين بلاستيكية في «ميسا ديل سول»، فيما أصدرت المدينة تحذيرًا للناس بتجنب المنطقة، والبقاء في الداخل، وإغلاق النوافذ والأبواب.

AFR and Bernalillo County working a multi-alarm, multi-jurisdictional fire. Structures, product and vehicles are involved. Fire is not under control. Stay clear of the area of Bobby Foster and south University. pic.twitter.com/KLHGzAA23P