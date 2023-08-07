رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وسائل إعلام: حريق في مستودع للبلاستيك بنيومكسيكو الأمريكية (فيديو)

كتب:

حسن رمضان
03:05 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
قوات الإطفاء الأمريكية-صورة أرشيفية

قوات الإطفاء الأمريكية-صورة أرشيفية

اندلع حريق في مستودع للبلاستيك، في ولاية نيومكسيكو الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ارتفع دخان أسود كثيف عشرات الأمتار في السماء فوق موقع الحريق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام امريكية.

وقالت قناة «كي أو بي 4»، إن طواقم إطفاء حرائق «البوكيرك» و«برناليلو كاونتي»، استجابوا لحريق كبير في منشأة تخزين بلاستيكية في «ميسا ديل سول»، فيما أصدرت المدينة تحذيرًا للناس بتجنب المنطقة، والبقاء في الداخل، وإغلاق النوافذ والأبواب. 

اقرأ المزيد:

لقطات من اندلاع حريق هائل في كنيسة تاريخية بأمريكا.. تعرضت لصاعقة قوية

إصابة 7 رجال إطفاء جراء حريق هائل في أمريكا «صور»

مصرع 4 أشخاص في حريق بمتجر للدراجات بمدينة نيويورك

سماع دوي انفجارات جراء حريق بمنشأة للكيماويات في لويزيانا الأمريكية
بقلم حسن رمضان