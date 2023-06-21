مصرع 4 أشخاص في حريق بمتجر للدراجات الإلكترونية بمدينة نيويورك

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، في اندلاع حريق بمتجر دراجات بمدينة نيويورك في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بحسب ما أعلنته السلطات في نيويورك.

وقالت السلطات بحسب ما أوردته صحيفة «ذا هيل»، الأمريكية، إن الحريق بدأ الساعة 12:15 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة داخل متجر لتصليح الدراجات في «لوار إيست سايد»، بمنطقة مانهاتن.

تصاعد الدخان في مبنى 6 طوابق

وأضافت أنه في غضون 30 دقيقة، تصاعد الحريق إلى المستوى الثالث حيث تصاعد الدخان في المبنى المكون من ستة طوابق، وأشارت السلطات في ولاية نيويورك إلى أنه «كان من بين القتلى رجلين وامرأتين، وأحد الرجال يبلغ من العمر 71 عاما».

وقالت الشرطة في ولاية نيويورك إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا، بينهم سيدتين في حالة حرجة.