سلع تراجعت أسعارها الأيام الماضية.. منها الأرز والدواجن

شهدت أسعار عدد من السلع الأساسية انخفاضا ملحوظا خلال أسبوع، وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير كميات بأسعار جيدة، وزيادة الإفراجات الجمركية على العديد من السلع، لتخفيف الأعباء على كاهل المواطن من أجل عيش حياة كريمة ومستقرة.

تراجع أسعار الحديد

وتراجع سعر طن الحديد في تعاملات الجمعة 4-8-2023 في مصر، بمختلف المصانع والشركات، ومن أبرزها حديد عز الذي سجل 36259 جنياً للطن الواحد، بتراجع 542 جنيهاً في الطن، كما أن كما سجل سعر الحديد الاستثماري34887 جنيها للطن الواحد في حين سجل سعر حديد المصريين 33700 جنيه للطن الواحد، ثم استقر هذا السعر بالأمس.

تراجع أسعار الأرز

وتراجعت أسعار الأرز أمس، حيث تراوحت أسعار الطن بين 11 ألفا و300 جنيه للأرز الحبة الرفيعة إلى 12 ألفا و500 جنيه للحبة العريضة، مقابل 20 ألفًا و300 جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع بمجرد دخول موسم الحصاد الجديد.

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب أمس الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات، بقيمة 10 جنيهات للجرام 21، ويعتبر الأحد هو أول أيام عمل الأسبوع، حيث سجل سعر جرام 21 الأحد 2155 جنيها مقابل 2165 جنيها في تعاملات السبت.

تراجع أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن أمس 6-8-2023 في الأسواق والمحلات بنحو 5 جنيهات، إذ سجلت الأسعار خلال الأيام السابقة استقراراً بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب ليتراوح سعر الدجاج الأبيض اليوم في محلات الطيور الحية ما بين 60 جنيها وفقاً للبورصة العامة للدواجن.

تراجع بأسعار المانجو

شهدت أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية السبت انخفاضا ملحوظا خاصة في أسواق الجملة بمدينة المستقبل بمدخل المدينة بالتزامن مع دخول ذروة الموسم وانتشار العديد من أنواع المانجو مع بداية شهر أغسطس الجاري.

تراجع أسعار السمك

شهدت أسعار السمك 5-8-2023 في مختلف الأسواق انخفاضاً مقارنة بالأسعار السابقة، ومن ضمنها السمك البلطي الذي يُقبل عليه الكثير من المواطنين.