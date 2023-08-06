استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2156 جنيها

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة اليوم الأحد 6-8-2023 استقرارا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2156 جنيها بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2464 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2259 جنيها للشراء بدون مصنعية، ويختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2156 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1848 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1437 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 6-8-2023، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17248 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76630 جنيها.