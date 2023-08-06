مستشار وزير التموين: ارتفاع احتياطي الذهب إلى 125 طنا

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن ارتفاع احتياطي الذهب إلى 7.97 مليار دولار بنهاية يوليو، وأصبح 125 طنًا، بعد أن كان 75 طنًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الناتج من الذهب، سيدخل إلى البنك المركزي لأنه سيكون له تأثير كبير.

المصريون استفادوا من القرار

وأكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن قرار إلغاء الجمارك على الذهب، استفاد منه المصريون والأجانب، ودخل بموجبها 600 كيلو من الذهب.

وأوضح أن هناك المثلث الذهبي وحلايب وشلاتين ومناطق أخرى متميزة للتنقيب عن الذهب في مصر، مشيرا لوجود 7 مناجم واعدة مثل منجم السكري للذهب لدعم استقرار الأسواق.

تأثير جيد لمبادرة صفر جمارك على السوق

وأردف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن تأثير مبادرة صفر جمارك على السوق جيد، حيث قضى على القفزات في الأسعار.

وأشار إلى أن الذهب الموجود في البنك المركزي، احتياطي استراتيجي بخلاف المتوفر مع المواطنين، موضحا أن مناجم الذهب لها جدوى اقتصادية وتكاليف المستخرج يغطى تكاليف الإنتاج وزيادة.

وعبر ناجي فرج، عن أمله في تمديد مبادرة صفر الجمارك على الذهب لأنه لها مردود على استقرار سعر الذهب.

وتطرق ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن هناك خطة لرفع احتياطي مصر من الذهب إلى 200 طنا، وهذا من شأنه أن يعطى قوة للاقتصاد المصري.