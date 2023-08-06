كم خسر الذهب خلال الـ48 ساعة الماضية؟.. الشعبة تجيب: تراجع ملحوظ

سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً في ختام تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطسط 2023، بمحلات الصاغة، مقارنةً باسعار التعاملات الصباحية أمس السبت، بنحو 5 جنيهات للجرام عيار 21، ليتراجع إلى 2156 جنيهاً، فيما انخفض السعر بنحو 6 جنيهات لعيار 24، ليسجل الآن نحو 2464 جنيهاً، وفقاً للبيانات المعلنة من جانب شعبة الذهب قبل قليل.

وبحسب بيانات شعبة الذهب، فقد تراجعت أسعار المعدن الأصفر لجميع الأعيرة، خلال الـ48 ساعة الماضية، بقيمة 9 جنيهات بالنسبة للجرام عيار 21 الأكثر تداولاً، كما انخفضت بنحو 10 جنيهات بالنسبة لعيار 24 الأكثر نقاءً، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 22 بنحو 9 جنيهات، كما انخفض السعر بنحو 8 جنيهات بالنسبة للجرام عيار 18.

سعر جرام الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، 2464 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 2259 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بالأسواق في ختام تعاملات اليوم، 2156 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1848 جنيهاً للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 1437 جنيهاً للشراء، خلال التعاملات المسائية لليوم الأحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب، في مصر اليوم الأحد، 17248 جنيهاً للشراء خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، فيما سجلت الأونصة الذهبية سعر 76630 جنيهاً للشراء، خلال نهاية تعاملات اليوم.