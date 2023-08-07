ارتفاع ضحايا الفيضانات بالصين إلى 14 شخصا

ارتفع عدد وفيات الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة في مدينة شولان بمقاطعة جيلين بشمال شرق الصين إلى 14 وفاة فيما فقد شخص واحد وفقا لما أعلنه «تلفزيون الصين المركزي».

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة بلدية «جيلين»، وفاة نائب عمدة مدينة شولان، «لوه شودونج»، بالإضافة إلى مسؤولين بلديين آخرين فُقدوا خلال جهود الإغاثة من الفيضانات، فيما تواصل السلطات البحث عن مسؤول آخر مفقود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، أشارت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إلى انحسار مستويات المياه في الخزانات والأنهار الرئيسية إلى النطاق الآمن.

وأمس الأحج، تعهدت سلطات «السيطرة على الفيضانات» الصينية، ببذل جهود شاملة للبحث والإنقاذ، مشيرة إلى مواجهة تيانجين شمالي الصين ضغوطا هائلة حالياً مع مرور فيضانين بها، كما يوشك ثالث على الوصول إليها

وفي وقت سابق، أصدرت «تيانجين» شمالي الصين إنذارا باللون الأحمر في مواجهة فيضانات محتملة في «نهر داتشينجخه».