إعصار دوكسوري يضرب الصين.. إجلاء 47 ألف شخص وتحذير من انهيارات أرضية

شهدت العاصمة الصينية بكين والمناطق المحيطة بها، خلال عطلة نهاية الأسبوع، هطول أمطار غزيرة بسبب إعصار دوكسوري، حيث حذر المسؤولون من الظروف الخطرة المحتملة، بما في ذلك الفيضانات وتضخم الأنهار والانهيارات الطينية والأرضية، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

مقتل أكثر من 20 ألف شخص

وذكرت وسائل الإعلام الصينية، أنه تم إجلاء أكثر من 27 ألف شخص من المناطق الخطرة في بكين، و20 ألف شخص آخر من مدينة شيجياتشوانج في مقاطعة خبي، ولا يزال مئات الملايين من الأشخاص في شمال الصين مهددين بسبب الأمطار الغزيرة.

وتعيش بكين في حالة تأهب قصوى وتحذير عالي بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى ظهر اليوم، والوضع لا يزال خطيرا.

وحثت السلطات في بكين، السكان على عدم الخروج من المنازل، إلا في حالات الضرورة، وأبلغت الشركات بعدم إجبار موظفيها على الحضور إلى العمل، وتم إغلاق العديد من المواقع السياحية الشهيرة في العاصمة مؤقتا، وتعليق العملية التعليمية.

سائق سيارة ينقذ نفسه في اللحظات الأخيرة

وأحدث إعصار دوسكوري العديد من الكوارث، منها انهيارات أرضية في الطريق، حيث تداول فيديو يحبس الأنفاس علي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر سيارة تسقط في جزء مفقود من الطريق وسائق سيارة آخر استطاع أن يتوقف عند حافة الطريقة وأنقذ حياته في اللحظات الأخيرة.

غرق صومعة الحبوب الشمالية الكبيرة

وتسببت الفيضانات في غرق صومعة الحبوب الشمالية الكبيرة الموجودة إقليم هيلونججيانج، حيث شهدت أمطارا غزيرة علي نطاق واسع اليوم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا ونزوح آلاف الأشخاص، وتعمل فرق الإنقاذ للتعامل مع آثار الإعصار ومحاولة إنقاذ المتضررين في سباق مع الزمن.